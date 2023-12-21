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İznik'te uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İznik'te uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan bir zanlı tutuklandı. Polis ekipleri, uyuşturucu madde kullanıldığı ve ticareti yapıldığı ihbarları üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi yakalandı, 3 kişi hakkında işlem yapıldı. Aramalarda sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

İznik\'te uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
21.12.2023 - 13:32,  Güncelleme: 13:33
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Bursa'nın İznik ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Camii Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanıldığı ve ticareti yapıldığı ihbarları üzerine polis ekipleri, 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon sonucunda 1 kişi yakalandı, 3 kişi ile ilgili de işlem yapıldı. Aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı R.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İznik'te uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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