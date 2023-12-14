İznik\'te üzüm ve zeytin hırsızlığı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Bursa'da 4 kasa üzüm ve 200 kilogram zeytin çalan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ekipleri tarım bölgelerinde meydana gelebilecek hırsızlıkları önlemek amacıyla denetim yaparak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Çamdibi Mahallesi'nde bir bağdan yaklaşık 4 kasa üzüm çalan H.E isimli şahıs, Mahmudiye Mahallesi'nde ise bir bahçeden yaklaşık 200 kilogram zeytin çalan H.A ve E.A isimli şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. - BURSA