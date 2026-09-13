İznik-Yenişehir yolunda domates yüklü kamyon otomobile çarptı, 1 kişi öldü - Son Dakika
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İznik-Yenişehir yolunda domates yüklü kamyon otomobile çarptı, 1 kişi öldü

İznik-Yenişehir yolunda domates yüklü kamyon otomobile çarptı, 1 kişi öldü
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Bursa'nın İznik-Yenişehir kara yolunda domates yüklü kamyon, park halindeki otomobile çarparak devrildi. Kazada kamyondaki 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı; sürücü frenin patladığını iddia etti.

Bursa'nın İznik- Yenişehir kara yolunda otomobile çarparak devrilen domates yüklü kamyondaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İznik-Yenişehir kara yolunda seyreden domates yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 59 ABK 976 plakalı otomobile çarptı. Kamyon, çarpışmanın ardından yol kenarındaki boşluğa devrildi.

Araçtakilerin su içmek için indikleri sırada gerçekleşen kazada park halindeki otomobilin boş olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde kamyonda bulunan 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün frenin patladığını iddia ettiği kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İznik-Yenişehir yolunda domates yüklü kamyon otomobile çarptı, 1 kişi öldü - Son Dakika

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