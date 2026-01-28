Sarnıç'ta İçme Suyu Yatırımı Hızla İlerliyor - Son Dakika
Sarnıç'ta İçme Suyu Yatırımı Hızla İlerliyor

28.01.2026 09:41  Güncelleme: 10:51
İZSU Genel Müdürlüğü, Gaziemir Sarnıç'ta başlattığı 205 milyon liralık içme suyu altyapı projesinde yüzde 30 ilerleme kaydedildi. Proje ile kayıp-kaçak su miktarının azaltılması ve uzun yıllar güvenli içme suyu sağlanması hedefleniyor.

(İZMİR) - İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü içme suyu altyapı yatırımlarıyla son iki yılda önemli oranda düşüş sağlanan kayıp ve kaçak su miktarını daha da aşağı çekmeyi hedefliyor. Bu kapsamda eylül ayında Gaziemir Sarnıç'ta başlatılan 205 milyon liralık projenin de yüzde 30'u tamamlandı.

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Gaziemir Sarnıç'ta yürütülen 205 milyon liralık içme suyu altyapı yatırımı büyük bir hızla ilerliyor. Eylül ayında temeli atılan projede kısa sürede yüzde 30 seviyesine ulaşıldı. İki yıl sürmesi öngörülen çalışmanın çok daha kısa sürede tamamlanarak Sarnıç halkının hizmetine sunulması planlanıyor.

75 kilometrelik yatırım

Sarnıç'ın çeşitli noktalarında eş zamanlı sürdürülen imalatlar kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut PVC borular sökülerek yerine dayanıklı ve uzun ömürlü duktil borular döşeniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki kayıp-kaçak oranlarının azaltılması ve artan nüfusun uzun yıllar boyunca güvenli içme suyuna kesintisiz erişiminin sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında 60 kilometre duktil boru ve 15 kilometre branşman hattı olmak üzere toplam 75 kilometrelik içme suyu altyapı yatırımı hayata geçiriliyor.

40–50 yıl boyunca hizmet verecek bir altyapı kuruluyor

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'a çalışmalar hakkında bilgi veren İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Sarnıç bölgesinde eskiyen altyapı nedeniyle sık sık fazla arıza yaşandığını belirterek "Bugün yaptığımız bu yatırım, 40–50 yıl boyunca Sarnıç'ın altyapı ihtiyacını karşılayacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İzsu Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, İzmir, Son Dakika

