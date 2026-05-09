Güzelbahçe'de Suya Takviye
Güzelbahçe'de Suya Takviye

09.05.2026 10:13  Güncelleme: 12:20
İZSU Genel Müdürlüğü, Güzelbahçe ve Yelki'deki su basıncı ve debi sorunlarını çözmek için 3 kilometrelik yeni bir iletim hattı inşa ediyor. 15 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek proje, yaz aylarında kesintisiz ve güçlü içme suyu sağlayacak.

(İZMİR) - İZSU Genel Müdürlüğü, Güzelbahçe ve Yelki'de yaz aylarında yaşanan su basıncı ve debi sorunlarını çözmek için 3 kilometrelik iletim hattı inşa ediyor. Yaklaşık 15 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen proje sayesinde bölgeye kesintisiz ve daha güçlü içme suyu sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Güzelbahçe'de hızla artan nüfusun su ihtiyacına yanıt vermek için mevcut içme suyu sistemine alternatif yeni bir iletim hattı inşaatına başladı. Güzelbahçe merkez ile Yelki Mahallesi'ni kapsayan hat sayesinde özellikle yaz aylarında yaşanan basınç ve debi sorunları tarihe karışacak. Çalışmalar kapsamında toplam 3 kilometre uzunluğunda, 400 milimetre çapında düktil font içme suyu iletim hattı imal ediliyor. Yaklaşık 15 milyon liralık maliyetle hayata geçirilen proje 2 ayda tamamlanacak.

İSTİKLAL CADDESİ'NDEN YELKİ'YE UZANAN HAT

İZSU Genel Müdürlüğü Narlıdere Teknik Amiri Onur Olcay, "Güzelbahçe İstikbal Caddesi'nden başlayan bu çalışmamız ile Güzelbahçe'de yaz aylarında oluşan basınç problemlerinden kaynaklı su yetersizliğini gidermiş olacağız. Yaklaşık üç kilometrelik hatta 400 mm çapında bir boru hattı döşeyeceğiz. 2026 yazına girmeden buradaki çalışmamızı sonlandıracağız" dedi.

Kaynak: ANKA

