İzsu'dan İçme Suyunda Teknolojik Dönüşüm

(İZMİR) - İZSU, terfi merkezlerinde eski sistemleri yeni nesil panolar ve pompalarla yenileyerek hem arıza riskini azaltıyor hem de yılda yaklaşık 120 milyon TL tasarruf hedefliyor. Kent genelinde süren çalışmalarla içme suyu altyapısı daha verimli ve dayanıklı hale geliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu arzını kesintisiz sürdürmek amacıyla terfi merkezlerinde kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor. İZSU Makina İkmal ve Tesisler Daire Başkanlığı'nın öz kaynakları ve personeliyle yürütülen çalışmalarla, kullanım ömrünü tamamlayan ve yüksek enerji tüketen sistemler modern ekipmanlarla değiştiriliyor. Yeni kurulan panolar sayesinde pompalar daha kontrollü çalışıyor; bu durum hem cihazların ömrünü uzatıyor hem de arıza riskini azaltıyor. Ayrıca arızalara müdahale süresi de kısalıyor. Yapılan yatırımla vatandaşlara daha kesintisiz ve kaliteli içme suyu ulaştırılması hedeflenirken, yeni nesil pompalar ve yenilenen panolar sayesinde yılda yaklaşık 120 milyon lira tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

Daha az enerji, daha güçlü sistem

Yenilenen sistemlerle birlikte enerji tüketimi azalırken terfi merkezleri daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşuyor. Çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 9 terfi merkezinde pano değişimi tamamlandı, 6 merkezde ise çalışmalar sürüyor. Işıkkent, Bornova Teknik Amirlik, Altındağ (200'lük ve 600'lük depolar), Turgut Özal Mahallesi, Çamlıkent Mahallesi, Gaziemir P5 ile Güzelbahçe Üst ve Alt terfi merkezlerindeki yenilemeler tamamlandı. Çınartepe Mahallesi, Buca P8, Bayraklı 5000'lik depo, Afetevleri Mahallesi, Yıkıkkemer Mahallesi ve Evka-7 Pompa İstasyonu'nda ise çalışmalar devam ediyor. Bu yatırımlarla İzmir'de içme suyu altyapısı daha dayanıklı ve verimli hale geliyor.