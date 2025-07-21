İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), bağlantı çalışması nedeniyle yarın 17 mahallede 24 saat süreyle su kesintisi gerçekleştireceğini bildirdi.
İZSU'dan yapılan açıklamada, Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaat sahasında bağlantı çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.
Çalışma nedeniyle su kesintisine gidileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"22 Temmuz Salı günü saat 09.00 ile 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00 arasında 24 saat süreyle Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu ve Akarcalı mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır."
Son Dakika › Güncel › İZSU'dan Su Kesintisi Duyurusu - Son Dakika
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