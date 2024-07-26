İZSU ve GDZ Genel Müdürleri serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İZSU ve GDZ Genel Müdürleri serbest bırakıldı

Geniş Video İzle

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağışta iki kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 11 kişinin savcılık sorgusu tamamlandı. İki kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

26.07.2024 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağışta iki kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 11 kişinin sevk edildikleri adliyede savcılık sorgusu tamamlandı. Savcılık sorgusunun ardından iki kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin sevk edildiği İzmir Bayraklı Adliyesi'nde savcılık soruşturması tamamlandı.

Yaklaşık 8 saat süren savcılık soruşturmasının ardından şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık 11 şüpheliden dokuzunun tutuklanmasını talep etti, iki kişi için ise adli kontrol şartı istendi.

Mahkeme 2 kişiyi serbest bıraktı

Savcılık soruşturmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan 11 şüpheliden iki isim için mahkeme adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararı verdi.

Savcılığın adli kontrol şartı, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ile Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Konak, İzmir, Soruşturma, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZSU ve GDZ Genel Müdürleri serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:55 Bingöl’deki 4,2’lik depremin ardından Naci Görür’den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı Bingöl'deki 4,2'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı
20:39 Küfeyi sırtına alan Özgür Özel’den Erdoğan’a erken seçim çağrısı: Biz taşırız Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız
19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
19:33 İzmir’in Dikili ilçesinde orman yangını Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 22:20:23. #1.13#
SON DAKİKA: İZSU ve GDZ Genel Müdürleri serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement