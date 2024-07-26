İZSU ve GDZ Genel Müdürleri serbest bırakıldı

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağışta iki kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 11 kişinin sevk edildikleri adliyede savcılık sorgusu tamamlandı. Savcılık sorgusunun ardından iki kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin sevk edildiği İzmir Bayraklı Adliyesi'nde savcılık soruşturması tamamlandı.

Yaklaşık 8 saat süren savcılık soruşturmasının ardından şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık 11 şüpheliden dokuzunun tutuklanmasını talep etti, iki kişi için ise adli kontrol şartı istendi.

Mahkeme 2 kişiyi serbest bıraktı

Savcılık soruşturmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan 11 şüpheliden iki isim için mahkeme adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararı verdi.

Savcılığın adli kontrol şartı, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ile Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.