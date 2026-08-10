İztuzu Plajı\'nda Caretta Carettalara Dikkat

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalara ev sahipliği yaparken, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, turizm sezonunda ziyaretçilere uyarılarda bulundu. Kaska, "Beslemeyin, dokunmayın, fotoğraf için yaklaşmayın" dedi.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Ortaca'nın İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Koruma-kullanma dengesi' projesi çerçevesinde DEKAMER tarafından izlenme çalışmaları yürütülüyor. DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, özellikle turizm sezonunda insanlarla deniz kaplumbağalarının karşılaşmalarının arttığını belirterek, caretta carettaların kesinlikle elle beslenmemesi ve doğal yaşam alanlarında rahatsız edilmemesi gerektiğini söyledi.

'İNSANLARA VE TEKNELERE YAKLAŞABİLİRLER'

Elle beslemenin deniz kaplumbağalarının doğal davranışlarını değiştirdiğine dikkat çeken Kaska, "Turizm sezonunda insanlarla deniz kaplumbağalarının karşılaşmaları artıyor. 'Kaplumbağa ısırdı' vakalarının önemli nedenlerinden biri ise elle besleme. İnsanlardan yiyecek almaya alışan kaplumbağalar, yiyecek beklentisiyle insanlara ve teknelere yaklaşabilir. Kalabalık ve stres altında kendilerini korumaya yönelik davranışlar gösterebilir" dedi.

Elle beslenen kaplumbağaların doğal hareketlerinin de değişebileceğini ifade eden Kaska, "Doğal hareketlerini değiştirerek tekne ve balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlarda kalmaları, yaralanma risklerini artırabilir" diye konuştu.

'UZAKTAN GÖZLEMLEYİN'

Ziyaretçilerin caretta carettaları yalnızca uzaktan gözlemlemesi gerektiğini vurgulayan Kaska, "Beslemeyin, dokunmayın. Fotoğraf için yaklaşmayın. Uzaktan gözlemleyin, doğal davranışlarına izin verin" ifadelerini kullandı.