İzzet Baysal, Vefatının 25. Yılında Bolu'da Anıldı - Son Dakika
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İzzet Baysal, Vefatının 25. Yılında Bolu'da Anıldı

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Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında büyük katkılarda bulunan hayırsever iş adamı İzzet Baysal, vefatının 25. yıl dönümünde mezarı başında gerçekleştirilen dualarla anıldı. Törende, Baysal'ın Bolu'ya kazandırdığı eserler ve fedakarlıkları konuşuldu.

05.03.2025 17:53  Güncelleme: 18:07
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'Bolu'nun Babası' İzzet Baysal vefatının 25'inci yılında dualarla anıldı

BOLU - Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında 148 eser kazandıran iş adamı İzzet Baysal, vefatının 25. yılında dualarla mezarı başında anıldı.

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında kazandırdığı çok sayıda tesisle halkın gönlünde taht kuran ve 93 yaşındayken hayatını kaybeden hayırsever iş adamı İzzet Baysal, vefatının 25. yıl dönümünde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy yerleşkesinde anıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı anma töreninde zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

"Kalplerde canlı bir şekilde kalmaya devam edecektir"

Merhume İzzet Baysal'ın geride bıraktığı eserleri yaşatacaklarını söyleyen Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, "İzzet Baysal, tüm servetini doğduğu topraklara vakfetmiş, gönül verdiği şehri modern eğitim ve sağlık kurumlarıyla donatmış, birçok insanın hayatına dokunmuş ve onların geleceğe inançla bağlanmasını sağlamış müstesna bir şahsiyetti. Onun azmi ve fedakarlıkları, toplumsal dayanışmanın ve vefa duygusunun en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır. Onun hayatı ve vizyonu, sahip olduğu güç ve imkanların başkalarının hayatlarına fayda sağlamak için nasıl kullanılabileceğinin en güzel örneğidir. Geride bıraktığı bu değerli miras, yalnızca şehrin yaşam kalitesini yükselten binalarda değil, bir kalkınma ve bilinçlenme hareketinin simgesi haline gelmiş yaşam felsefesi şeklinde de zihinlerde ve kalplerde canlı bir şekilde kalmaya devam edecektir" dedi.

"İzzet Baysal'ı isim olarak tanımayan yoktur"

İzzet Baysal'ı Türkiye'nin en büyük hayırseveri olduğunu ifade eden, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İzzet Baysal, Bolu açısından son derece önemli bir isimdir. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, İzzet Baysal'ı isim olarak tanımayan yoktur. ve herkes, onun Türkiye'nin en büyük hayırseveri olduğunu kabul etmektedir. Ben, İzzet Babamızın yaptırdığı lisede okuyarak tahsil hayatıma devam ettim. Bugün bulunduğum makamlara gelebildiysem, bunda İzzet Baysal'ın çok büyük etkisi vardır" diye konuştu.

İzzet Baysal'a ithafen okunan Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı. Anma töreni Baysal'ın kabrine çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

İzzet Baysal kimdir?

Bolu'da 1907'de dünyaya gelen İzzet Baysal, 1949'da fabrika kurarak sanayiciliğe başladı. Türkiye'de döküm sanayisinin gelişmesinde öncü rolü oynayan Baysal, kentte İzzet Baysal Vakfını kurdu. Kurduğu vakıfla Bolu'ya adeta umut olan Baysal, kente eğitim ve sağlık alanında 148 tesis kazandırdı. Hayattayken kentin en işlek caddesine heykeli dikilen ve "Bolu'nun Babası" olarak tanınan Baysal, hayattayken Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile de ödüllendirildi. Baysal, 5 Mart 2000 tarihinde 93 yaşındayken vefat etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İzzet Baysal, Vefatının 25. Yılında Bolu'da Anıldı - Son Dakika

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