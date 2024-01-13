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J.P. Morgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Yatırımcı Günü'ne yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika
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J.P. Morgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Yatırımcı Günü'ne yoğun ilgi gösterdi

J.P. Morgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın New York'ta düzenlediği Yatırımcı Günü'ne ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını bildirdi. Türk yetkililerin enflasyonla mücadele ve makroekonomik istikrar politikalarını paylaştığı toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'a teşekkür edildi. J.P. Morgan uzmanları da toplantıda hazır bulundu ve başarılı geçmesine katkı sağladı.

J.P. Morgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası\'nın Yatırımcı Günü\'ne yoğun ilgi gösterdi
13.01.2024 - 21:09,
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J.P. Morgan, uluslararası yatırımcıların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) New York'ta düzenlediği ilk Yatırımcı Günü'ne yoğun ilgi gösterdiklerini bildirdi.

J.P. Morgan Küresel Makro Araştırma Başkanı Luis Oganes adına yapılan açıklamada, "J.P. Morgan, bu hafta New York'ta düzenlenen ve sabit getirili ve hisse senedi yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilk Yatırımcı Günü'ne ev sahipliği yapmaktan onur duydu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türk yetkililerin bu toplantıda gelecek dönemde enflasyonla mücadele ve makroekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik politika gündemlerini ve planlarını paylaştığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'a son derece bilgilendirici geçen soru-cevap oturumu ve sunumları ile Yatırımcı Günü'nün açılışına ev sahipliği yapma ayrıcalığı verdikleri için teşekkür edildi.

J.P. Morgan uzmanlarının da toplantıda hazır bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Toplantının başarılı geçmesine katkı sağlayan J.P. Morgan Küresel Para Birimleri, Gelişen Piyasalar ve Gelişen Piyasalar Kredi Başkanı Stephen Jefferies'e, Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak'a, Türkiye Kıdemli Ülke Yetkilisi Mustafa Bağrıaçık'a, Kuzey Amerika Gelişmekte Olan Piyasalar Satış Müdürü Daniel Sanchez'e, Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik'e ve Gelişmekte Olan Piyasalar Stratejisti Saad Sıddıqui'ye teşekkür ederiz."

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, New York, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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