Jacob Benda'dan Tarihi Org Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Jacob Benda'dan Tarihi Org Konseri

Jacob Benda, Boğaziçi Üniversitesi'nde restorasyonu yapılan 112 yıllık orgla konser verdi.

20.02.2025 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü org virtüözü Jacob Benda, Boğaziçi Üniversitesine 112 yıl önce bağışlanan Norman ve Beard yapımı orgun restorasyonu sonrası konser verdi.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te yer alan Albert Long Hall'da gerçekleştirilen "Seslerin Kutlaması" adlı resitalde besteci J.S. Bach, Stephen Paulus, George Thalben Ball, Charles-Marie Widor, Charles Tournemire ve Camille Saint-Saens'in eserlerine yer verildi.

Konser sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Jacob Benda, 6 yaşında piyano çalmaya başladığını ve hayatı boyunca piyanist olmak istediğini söyledi.

Piyanist olmak için üniversiteye gittiğini dile getiren Benda, "Üniversitenin son yılında borulu orgla tanıştım ve çok sevdim. Bu yüzden mezun olduktan sonra org peşinde koşmaya karar verdim. Ardından org performansı alanında yüksek lisans derecemi aldım. O zamandan beri konserler veriyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki St.Thomas Üniversitesi'nde ders veriyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'de ilk defa konser verdiğini, restorasyonu yapılan orgla üç gün geçirdiğini ve orgla neler yapılabileceği üzerine çalıştıklarını ifade eden sanatçı, "Bu akşam buradaki katılım beni çok etkiledi. Çok enerjik bir dinleyici kitlesiydi. Sonra doğaçlama yaptığım bazı Türk ezgilerini ve ardından Johann Sebastian Bach ve Charles Tournemire adında bir Fransız bestecinin müziklerini ekledim. Bu org 1913 yılına ait ve orgun yapımcısı İngiltere'dendi. O dönemde inşa edilen organların güzel bir temsili. Bu kadar eski ve çalınabilir bir orga sahip olmak gerçekten harika." değerlendirmesini yaptı.

"Böyle bir orgla çalarken insan biraz gergin oluyor"

Sahnede sanatçıya eşlik eden İstanbul Kilise Orgları Ekibi baş teknisyeni ve kurucusu Tarkan Şendal ise eğitime ilk önce piyano çalarak başladığını belirterek, "Sonra 'Piyanonun içinde neler oluyor?' diye merak ederek piyano teknisyenliğini öğrendim. Sonra org çalmaya başlayınca 'Orgun içinde neler oluyor acaba?' diyerek Polonya ve ABD'de org teknisyenliğini öğrendim." ifadelerini kullandı.

Tarihi bir orgla çalmanın zor tarafları olduğuna değinen Şendal, "Açıkçası böyle bir orgla profesyonel anlamda çalarken insan biraz gergin oluyor. Çünkü orgun bütün içini dışını tetkik etmiş ve görmüş birisi olarak ekipçe bazı anlarda orgun bu ağır kullanımı karşısında yüreğimiz ağzımıza geliyor. Çünkü orgumuz kırılgan, 112 yıllık. Takdir edersiniz ki o yüzden biraz gergin geçti benim için." diye konuştu.

"Seslerin Kutlaması" başlığıyla gerçekleşen dinletide org virtüözü Jacob Benda, J.S. Bach'tan bir barok dönem klasiği olan "Toccata and Fugue in E BWV 566" ile açılışı yaptı.

Ardından Stephen Paulus'un Baron Suiti'nden "A Refined Reflection Blithely Breezing Along" ile devam ederek George Thalben-Ball'dan ve Paganini'nin pedal solo çeşitlemelerinden örnekler sundu.

Daha sonra sırasıyla Charles-Marie Widor'un org senfonisinden "No: 9 II. Andante Sostenuto", Charles Tournemire'den "Victimae Paschal Laudes" üzerine koro doğaçlaması ve Camille Saint-Saens'in "Hayvan Karnaval" da Jacob Benda yorumuyla icra edildi. Benda, konserde sürpriz olarak " Üsküdar'a Gider İken" parçasını ve "İstiklal Marşı"nı da çaldı.

Boğaziçi Üniversitesine 1913 yılında bağışlanan org, belirli dönemlerde restorasyona uğradı. Son olarak 2024'te tarihi orgun kapsamlı bir ekspertizi yapılarak enstrümanın hava sistemi, göğüsleri, boruları, swell ve choir odaları, elektrik ve pnömatik sistemleri incelendi. Yapılması gereken çalışmalar sıralandı.

Restorasyonun ardından tüm mekanizma ayarlamaları, entonasyon ve akord kontrolleri ile estetik kontrolleri yapılarak kullanıma hazır hale getirildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, istanbul, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jacob Benda'dan Tarihi Org Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
13:14 Bakan Tunç’tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
19:13 Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde
19:09 İstanbul Havalimanı’nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
18:48 Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti
18:30 Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 14:14:00. #1.12#
SON DAKİKA: Jacob Benda'dan Tarihi Org Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.