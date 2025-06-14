Jandarma 186. Yılını Su Altında Kutladı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü, su altında açtıkları pankartla kutladı.
Dalgıç jandarmalar, Karaburun açıklarında ekonomik ömrünü tamamlayarak yapay resif olması amacıyla 2016 yılında batırılan 9 Eylül vapuruna dalış gerçekleştirdi.
Yaklaşık 30 metre derinlikte bulunan vapurun burun kısmında, "Kanun Ordusu Jandarma 186 Yaşında" yazılı pankart açıldı.
Ekipler su altında Türk bayrağı ve Atatürk portresi de açarak selam durdu.
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