Jandarma ekipleri plajda serinleyen vatandaşları boğulmalara karşı uyardı - Son Dakika
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Jandarma ekipleri plajda serinleyen vatandaşları boğulmalara karşı uyardı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Filyos Sahili'nde denize giren vatandaşları boğulma olaylarına karşı uyardı. Ekipler, denize giren vatandaşlara suda boğulma olaylarına karşı tedbirli olmaları ve çevrenin temiz tutulması konusunda uyarılarda bulundu.

20.06.2024 14:59
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Jandarma ekipleri plajda serinleyen vatandaşları boğulmalara karşı uyardı

ZONGULDAK - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Filyos Sahili'nde denize giren vatandaşları boğulma olaylarına karşı uyardı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Filyos Sahili'nde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Filyos Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ekipleri, denize giren vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ekipler, denize giren vatandaşları "Suda Boğulma Olaylarına Karşı Tedbirli Olmaları ve Çevrenin Temiz Tutulması" konusunda uyararak, yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçmek için alınması gereken önlemler hakkında detaylı bilgi verdi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Filyos, Çevre, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma ekipleri plajda serinleyen vatandaşları boğulmalara karşı uyardı - Son Dakika

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