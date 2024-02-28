Jandarma Genel Komutanı Çetin, şehit ailelerine ve gazilere ziyarette bulundu

Jandarma Genel Komutanı Çetin'den şehit ailelerine ziyaret
AKSARAY - Aksaray'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şehit Aileleri Derneği ve Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, denetim ve ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'a geldi. Jandarma Genel Komutanı Çetin, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile birlikte şehir gezisine çıktı. Aksaray Valiliği ziyaretiyle başlayan programda ilk olarak Şehit Aileleri Derneğine giden Orgeneral Arif Çetin, şehit aileleri ile bir araya geldi. Şehit babası ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Koçak ile sohbet eden Orgeneral Çetin, Koçak'ı telefonla aradığı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştürdü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz vatanımız, milletimiz, değerlerimiz ve mukaddesatımız için şehit düşen kardeşlerimizi cennette cem eyle rabbim diye dua ediyoruz. Gönüllerimiz bir. İyiler, doğrular hep böyle kenetlendikçe bozguncular, şeytanın askeri olanlar her zaman kaybetmeye mahkumdurlar" dedi.
Daha sonra Muharip Gaziler Derneğini ziyaret eden Orgeneral Çetin, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile birlikte esnafları da ziyaret etti. Orgeneral Çetin, ziyaretleri sırasında Suriye'de görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Murat Ağıl'ı anne ve babası ile İzmir Bornova'da görev yapan Uzman Jandarma Cevahir Çevik'i de babası ile görüştürdü.
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