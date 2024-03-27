Jandarma Genel Komutanı Muş\'ta ziyaretlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Muş'ta ziyaretlerde bulundu.
Denetim ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, Valilik ziyaretinde Muş Valisi Avni Çakır tarafından karşılandı.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çetin, Çakır ile makamında görüştü.
Orgeneral Çetin ile Vali Çakır, daha sonra İstasyon Caddesi'nde esnaf ve kent sakinleriyle bir araya geldi, Terör Mağdurları, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.
Dernekte şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Orgeneral Çetin ve Vali Çakır, onlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.
Vali Çakır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kucaklayıcı yapısıyla şehidine, gazisine her zaman sahip çıktığını belirterek, "Şehitlik çok yüce bir makamdır. Bu cennet vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize ise sağlık ve afiyetler diliyorum." dedi.
Orgeneral Çetin ve Vali Çakır'a, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman eşlik etti.
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