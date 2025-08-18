Jandarma Hırsızlıkları Önlemek İçin Devriye Geziyor - Son Dakika
Jandarma Hırsızlıkları Önlemek İçin Devriye Geziyor

18.08.2025 01:08
Aydın'da jandarma ekipleri, incir ve zeytin bahçelerinde hırsızlıkları önlemek amacıyla devriye yaptı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların önlenmesi amacıyla uygulama yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, JASAT, asayiş ve trafik timleri, ilçedeki incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerde hırsızlığın önüne geçebilmek için devriye görevi yaptı.

İlçeye bağlı köylerdeki bahçeleri kontrol eden ekipler, bahçe sahiplerini hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Ekiplerce bölgede ayrıca trafik denetimi de gerçekleştirildi.

İncir üreticilerinden Tarık Demir, AA muhabirine, kuru incir sezonunun başlamasıyla hırsızlık olaylarının yaşanmaya başladığını, yapılan uygulamanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Üreticilerden Turhan Altıntaş da jandarmanın zor zamanlarda kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, "Hırsızlık olaylarına karşı her gece nöbet tutuyoruz. Askerlerimizin de burada nöbet tutması bizim için büyük avantaj. Devletimizden Allah razı olsun, canlarımızı ve mallarımızı koruyor. Üretici tüm yıl çalışıyor, ürünü çalınınca da üzülüyor. Denetimlerle inşallah üreticimiz rahat nefes alır." ifadelerini kullandı.

