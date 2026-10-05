Jandarma, Manisa Sarıgöl'de kaybolan 78 yaşındaki kişiyi 600 metre ileride ölü buldu - Son Dakika
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Jandarma, Manisa Sarıgöl'de kaybolan 78 yaşındaki kişiyi 600 metre ileride ölü buldu

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Jandarma, Manisa Sarıgöl\'de kaybolan 78 yaşındaki kişiyi 600 metre ileride ölü buldu
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Manisa Sarıgöl'de evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 78 yaşındaki kişi, jandarmanın arama çalışmasıyla kaybolduğu noktaya 600 metre mesafede su deposu çevresindeki kayalıklarda ölü bulundu. İlk değerlendirmede düşerek hayatını kaybettiği belirlendi, soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde kendisinden haber alınamayan Kadir Çakıroğlu (78), jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışması sonucu kaybolduğu noktaya yaklaşık 600 metre mesafede su deposu çevresindeki kayalıklarda ölü bulundu.

Afşar Mahallesi'nde yaşayan Kadir Çakıroğlu, dün saat 17.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Çakıroğlu'nun oğlu Yüksel Çakıroğlu, aynı gün saat 22.00 sıralarında jandarmaya başvurarak babasının kayıp olduğunu bildirdi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çakıroğlu için arama çalışması başlatıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ara verilen çalışmalar, bugün saat 09.00 sıralarında yeniden başladı. Jandarma ekipleri, Çakıroğlu'nu kaybolduğu yerin yaklaşık 600 metre ilerisinde bulunan su deposu çevresindeki kayalıklarda ölü buldu. Yapılan ilk değerlendirmede, Çakıroğlu'nun kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Jandarma3. SayfaSarıgölManisaGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma, Manisa Sarıgöl'de kaybolan 78 yaşındaki kişiyi 600 metre ileride ölü buldu - Son Dakika
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