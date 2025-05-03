Jandarma, NATO Tatbikatında 'Yeşil Takım' Görevi Alacak - Son Dakika
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Jandarma, NATO Tatbikatında 'Yeşil Takım' Görevi Alacak

Jandarma, 'Kilitli Kalkan 2025' tatbikatında ilk kez 'yeşil takım'da yer alarak görev yapacak.

03.05.2025 12:09
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Jandarma Genel Komutanlığının siber güvenlik uzmanları, NATO'nun en gelişmiş gerçek zamanlı siber savunma tatbikatı "Kilitli Kalkan 2025"te bu yıl ilk kez "yeşil takım"da görev alarak, altyapı ve senaryo oluşturma sorumluluğunu üstlenecek.

NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (CCDCOE) koordinasyonunda düzenlenen ve kötü niyetli siber girişimlere karşı "kalkan" oluşturmayı amaçlayan "Kilitli Kalkan 2025 (Locked Shields 2025)" tatbikatı, 5-9 Mayıs'ta Estonya'nın Tallinn kentinde gerçekleştirilecek.

Tatbikatta, altyapı ve senaryo oluşturma görevini "yeşil takım", bir kurgusal ülkeye destek sağlamak üzere ulusal siber olay müdahale ekiplerini temsil eden görevleri ise "mavi takım" üstlenecek.

Kritik dijital altyapılara yönelik saldırı senaryolarının test edileceği tatbikatta, 40'tan fazla ülkeden 4 bini aşkın siber güvenlik uzmanı yer alacak.

Bu yıl 15'incisi düzenlenecek tatbikatta, Jandarma Genel Komutanlığının siber güvenlik personeli, ilk kez "yeşil takım"da görev alarak, Türkiye'nin NATO bünyesindeki siber güvenlik kapasitesini uluslararası alanda ortaya koyacak.

"Yeşil takım" kritik görevler üstlenecek

Türk yazılımcılar, tatbikatta kullanılan teknik altyapının hazırlanması, saldırı senaryolarının geliştirilmesi, bulut platformlarının güvenliği, ileri düzey zararlı yazılım analizi ve web uygulamaları güvenliği gibi yüksek uzmanlık gerektiren alanlarda görev yapacak.

Tatbikatta ayrıca ASELSAN ve HAVELSAN'ın siber güvenlik uzmanları "yeşil takım" bünyesinde yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma, NATO Tatbikatında 'Yeşil Takım' Görevi Alacak - Son Dakika

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