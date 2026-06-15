Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı

Jandarma\'nın 187. Yılı Kutlandı
15.06.2026 15:55
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Ardahan ve Kars'ta Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ardahan ve Kars'ta, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleştirilen kutlama programında konuşan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, jandarmanın devletin şefkatli ve güçlü yüzü olduğunu söyledi.

Jandarmanın bu yüzü vatandaşlara en iyi şekilde yansıttığını belirten Çiçekli, "Teknolojiye uyum sağlayan, modern yapısı, insan odaklı hizmet anlayışı ve hukukun üstünlüğüne bağlılığıyla her geçen gün daha da güçlenmekte." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen de jandarma personelinin görevlerini yürütürken kanunları rehber edindiğini belirterek, "Her zaman ve her yerde her türlü çözümü ve tedbiri hukuk düzeni içerisinde aramaktadır." ifadelerini kullandı.

Programa, 25'inci Hudut Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir, kurum amirleri, jandarma personeli ve aileleri katıldı.

Kutlamalar, askerlerin gösterileri ve kurulan stantların gezilmesinin ardından sona erdi.

Kars

Kars'ta da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. İl Jandarma Komutanlığında devam eden programda, kutlama mesajları okundu.

Genç, burada yaptığı konuşmada, başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının, kuruluşundan bugüne kadar milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız." dedi.

Devletin halka açılan penceresi konumundaki jandarmanın yurdun her köşesinde, halkla iç içe olarak büyük bir özveri ve heyecanla görev yaptığını anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyen ve halkımızla bütünleşmiş, modern teknolojinin bütün imkanlarını etkinlikle kullanabilen, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen tüm görevleri yerine getirme gayreti, azim ve inancı içerisindedir."

Jandarma bünyesinde görev yapan eğitimli köpeklerin gösteri sunduğu etkinlikte, Kars Valisi Ziya Polat ve beraberindekiler yerli silahları inceledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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