Jandarma Şanlıurfa Eyyübiye'de ev aramasında 14 bin 410 uyuşturucu hap buldu

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 bin 410 uyuşturcu hap ile 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler şüpheli A.B'ye ait evde dedektör köpek yardımıyla yaptıkları aramada 14 bin 410 uyuşturucu hap ve 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.