Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü Bingöl ve Siirt'te kutlandı - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü Bingöl ve Siirt'te kutlandı

Bingöl ve Siirt'te, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

14.06.2024 15:38
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Bingöl ve Siirt'te, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Bingöl'de Şehir Stadyumu'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, törende, jandarmanın görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü olduğunu belirtti.

Yeşilyurt, "Jandarma, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkenin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir." dedi.

Törende, Bingöl yöresine ait türkü söyleyen jandarma ekibi, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Ardından jandarma ekiplerinin gösterisi sunuldu. Bu kapsamda, operasyon köpeği "Yetki", eğitmeni jandarma Uzman Çavuş Yakup Yalçın'ın komutlarıyla bir otomobilden rehinenin kurtarılmasını sağladı.

Ardından, eğitmenliğini Uzman Çavuş Hüseyin Bozbay'ın yaptığı bomba arama köpeği "Timsah" ise otomobilde gizlenen tabancayı buldu.

Uyuşturucu arama köpeği "Meke" de eğitmeni Uzman Çavuş Karakışla'nın komutlarıyla çeşitli gösteriler sundu.

Jandarma komandolar da düzenledikleri gösterinin ardından açtıkları Türk bayrağını Vali Ahmet Hamdi Usta'ya takdim etti. Usta, Türk bayrağını öperek alnına koydu.

Programa, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, vali yardımcıları, jandarma personelinin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt'te Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Şehitler Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Tuğgeneral Büyük, Jandarma Teşkilatının 185. yıl dönümünü kutladı, teşkilatta görev alarak şehit ve gazi olanları yad etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajının okunduğu törende, Üsteğmen Gizem Ayşegül Alanur, teşkilatın tarihçesi hakkında bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanı Büyük ve beraberindeki heyet, daha sonra Vali Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti.

Vali Kızılkaya, ziyarette, "Kahraman Jandarma Teşkilatımız 185 yıldır halkımızın huzur güvenliği için şanlı bayrağımızın dalgalandığı her köşede yaz kış, gece gündüz görevinin başında. Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü Bingöl ve Siirt'te kutlandı - Son Dakika

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