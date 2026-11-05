Jandarma Torbalı'da uyuşturucu operasyonu yaptı, gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Jandarma Torbalı'da uyuşturucu operasyonu yaptı, gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarmanın Kazım Karabekir ve Ayrancılar mahallelerindeki 3 adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Aramalarda 1058 gram sentetik uyuşturucu, 1208 uyuşturucu hap, hassas terazi ve 10 bin 810 lira ele geçirildi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kazım Karabekir ve Ayrancılar mahallelerindeki 3 adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 1058 gram sentetik uyuşturucu, 1208 uyuşturucu hap, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 810 lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA
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