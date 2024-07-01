Jandarma Üsteğmen Foça'ya Yüzerek Ulaşıyor

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İzmir'de Jandarma Gücü Komutanlığı Yüzme Takımı sporcusu üsteğmen Emre Öztürk, Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karaburun'dan Foça'ya yüzmeye başladı.

Karaburun iskelesinde düzenlenen törene Karaburun Kaymakam Vekili Mustafa Özbay, İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Coşkun Çorapçıoğlu, Karaburun Cumhuriyet Savcısı Yasin Semiz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şaban Sert ve vatandaşlar katıldı.

Jandarma Üsteğmen Öztürk, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, teşkilatın 185. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Karaburun sahilinden Foça'ya kadar uzanan yaklaşık 20 kilometrelik parkurda yüzeceği için heyecanlı olduğunu belirten Öztürk, "Jandarma teşkilatının bir personeli olmaktan gurur duyuyorum. Foça'ya 5,5 saatte yüzmeyi planlıyorum. Hazırlıklarım çok yoğun geçti. Bu hafta hep deniz antrenmanlarını çalıştık. Daha önce denenmemiş bir parkur. İlk defa jandarma sporcusu olarak ben deneyeceğim. İnşallah komutanlarımı gururlandırmak istiyorum. 185. yılımıza katkı sağlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Protokol üyelerinin geri sayımı ve alkışlar eşliğinde yüzmeye başlayan Öztürk'ün, saat 18.00'de Foça'ya ulaşması planlanıyor.

Üsteğmen Öztürk'e, yüzme etkinliği esnasında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar da eşlik ediyor.