Jandarma Uzman Çavuş Candaş, Manisa'da Defnedildi

Bolu'nun Mengen ilçesinde evinde ölü bulunan Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Ali Candaş'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.
Beşler Mahallesi'ndeki evinde 3 Kasım'da cansız bedeni bulunan Mengen İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Durmuş Ali Candaş'ın (29) Türk bayrağına sarılı cenazesi, Salihli ilçesindeki Hamidiye Camisine getirildi.
Burada İlçe Müftüsü Ali Çebi'nin kıldırdığı namazın ardından Candaş'ın cenazesi, Karaağaç Mezarlığına defnedildi.
Törene Candaş'ın yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ali Güldoğan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İlker Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Mengen İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Candaş'tan haber alınamaması üzerine 3 Kasım'da Beşler Mahallesi'nde kaldığı evine çilingir yardımıyla girilmiş, cansız bedenine ulaşılmıştı.
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