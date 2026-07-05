Jandarma Uzman Çavuş Topaloğlu hayatını kaybetti

KİLİS'te, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Topaloğlu (37) için tören yapıldı. Topaloğlu, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Topaloğlu'nun, Kilis'teki evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Topaloğlu, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Topaloğlu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DUALARLA UĞURLANDI

Topaloğlu için İl Jandarma Komutanlığı'nda öğle saatlerinde tören düzenlendi. Topaloğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasından sonra Topaloğlu'nun öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un duasının ardından Topaloğlu'nun cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine uğurlandı. Jandarma Uzman Çavuş Topaloğlu, İslahiye Asri Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi.