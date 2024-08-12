Jandarma Uzman Çavuş, Türkiye haritasını resmederken çekilen videosuyla dikkat çekiyor

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İçişleri Bakanlığı, Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Yasin Enes Mumcu'nun, duvara bayraklı Türkiye haritasını resmederken çekilen videosunu, "Sanat, görev aşkıyla buluşuyor" mesajıyla paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Jandarma Uzman Çavuş Mumcu'nun, duvara, Türk bayrağı renginde boyanmış Türkiye haritasını resmederken çekilen videosuna yer verildi.

"Sanat, görev aşkıyla buluşuyor" başlıklı açıklamada, "Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Yasin Enes Mumcu, kutsal görevini icra ederken resim ve heykel sanatındaki yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Jandarmamız, her alanda vatanına hizmet etmeye devam ediyor." mesajı paylaşıldı.