Jandarmanın TULPAR timi Çumra'da akrobasi gösterisiyle beğeni topladı - Son Dakika
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Jandarmanın TULPAR timi Çumra'da akrobasi gösterisiyle beğeni topladı

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Jandarmanın TULPAR timi Çumra\'da akrobasi gösterisiyle beğeni topladı
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Çumra'da Jandarmanın motosikletli akrobasi timi TULPAR'ın gösterisi ilgiyle izlendi. Abdülhamit Han Parkı'ndaki programda Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar gösteriyi telefonlarıyla kaydetti, Belediye Başkanı Mehmet Aydın timi tebrik etti.

Konya'nın Çumra ilçesinde, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kurulan motosikletli akrobasi timi TULPAR'ın gösterisi ilgiyle izlendi.

Çumra Abdülhamit Han Parkı'nda gerçekleştirilen programda TULPAR tarafından sergilenen hareketler izleyicilerden beğeni topladı.

Türk bayraklarıyla her yaştan vatandaş etkinlik alanını doldurdu. Vatandaşlar, timin akrobatik hareketlerle yaptığı gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, AA muhabirine, TULPAR ekibinin sergilediği performansın kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Gösterinin vatandaşlarla buluşmasına katkı sağlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür eden Aydın, akrobasi timi TULPAR personelini ve programda emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Jandarmanın TULPAR timi Çumra'da akrobasi gösterisiyle beğeni topladı - Son Dakika
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