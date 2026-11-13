Jandarmanın TULPAR timi Çumra\'da akrobasi gösterisiyle beğeni topladı

Konya'nın Çumra ilçesinde, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kurulan motosikletli akrobasi timi TULPAR'ın gösterisi ilgiyle izlendi.

Çumra Abdülhamit Han Parkı'nda gerçekleştirilen programda TULPAR tarafından sergilenen hareketler izleyicilerden beğeni topladı.

Türk bayraklarıyla her yaştan vatandaş etkinlik alanını doldurdu. Vatandaşlar, timin akrobatik hareketlerle yaptığı gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, AA muhabirine, TULPAR ekibinin sergilediği performansın kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Gösterinin vatandaşlarla buluşmasına katkı sağlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür eden Aydın, akrobasi timi TULPAR personelini ve programda emeği geçenleri tebrik etti.