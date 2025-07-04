Jandarmaya Saldırı: 4 Yaralı

GAZİANTEP'te hasarlı kaza sonrası bölgeye giden jandarma ekipleri, devrilen minibüsü çekici ile kaldırmak isterken araçta seyahat edenlerin taş, sopa ve bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede 4 jandarma hafif yaralanırken, gözaltına alınan 5 şüphelinin kaçak göçmen olduğu belirlendi.

Fransa plakalı A.Ö.A. (18) yönetimindeki minibüs, sabah saatlerinde Nurdağı ilçesi Gözlühöyük Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüs sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye amındı. Gelen jandarma ekipleri, kaza yapan minibüsü çekici ile kaldırarak yolu ulaşıma açmak istedi. Ancak, araçta seyahat ettiği belirlenen grup, jandarma ekiplerinin minibüsü çekici ile kaldırmasına engel olmak istedi. Bu sırada grup, taş, sopa ve bıçaklar ile jandarmaya saldırdı. Çıkan arbedede 4 jandarma personeli hafif yaralandı. Gelen takviye ekipler tarafından etkisiz hale getirilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan kontrollerinde Suriye uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.