Tokat'ın Artova ilçesinde Yeşilay Tokat Şubesi görevlileri tarafından jandarma personeli bilgilendirildi.
Artova İlçe Jandarma Komutanlığında jandarma personeline, Yeşilay Tokat Şubesi görevlileri ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Yetişkin Eğitimi Projesi kapsamında eğitim verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü TBM Formatörü Psikolog Nesrin Uzun'un verdiği eğitimde teknoloji bağımlılığı anlatıldı.
Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Jandarmaya Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?