Japon Öğrenciler Tokyo Camii'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Japon Öğrenciler Tokyo Camii'ni Ziyaret Etti

350 Japon lise öğrencisi, İslam'ı öğrenmek için Tokyo Camii'ni ziyaret etti.

30.04.2025 22:57
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- Japonya'da 350 lise öğrencisi İslam'ı öğrenmek için Tokyo Camii'ni ziyaret etti

TOKYO - Japonya'da İslam'a ilgi duyan 350 lise öğrencisi Tokyo Camii'ne ziyaret etti. Tokyo Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Muhammed Raşit Alas, Japonların İslam'a gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Artık Japonya'da İslam denildiğinde akla ilk olarak Tokyo Camii geliyor. Camiye ilgi her geçen gün artıyor" dedi.

Japonya'da İslam dinine yönelik ilgi giderek artarken, ülkenin Saitama eyaletindeki Omiya Kita Lisesi'nde okuyan 350 öğrenci Tokyo Camii'ne ziyaret etti. Farklı kültürler üzerine çalışmalar yürüten lisenin öğrencileri, Malezya ve Singapur'a yapacakları gezi öncesinde Tokyo Camii'ne gelerek İslam hakkında detaylı bilgi aldı. Tokyo Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Muhammed Raşit Alas, Japon halkının İslam dinine gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Artık Japonya'da İslam denildiğinde akla ilk olarak Tokyo Camii geliyor. Camiye ilgi her geçen gün artıyor" dedi. Hafta içi ortalama 300, hafta sonu ise 500'ün üzerinde Japon ziyaretçinin Tokyo Camii'ni ziyaret ettiğini kaydeden Alas, "Ziyaretçiler yalnızca mimariyi görmekle kalmıyor, İslam hakkında bilgi almak da istiyor. Bugün Tokyo Camii, Tokyo'nun en çok ziyaret edilen noktalarından biri haline geldi ve görülecek yerler listesinde ilk onda yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Japon Öğrenciler Tokyo Camii'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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