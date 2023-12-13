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Japon uzman: İstanbul'da yumuşak zeminli bölgelerde daha fazla hasar oluşabilir - Son Dakika
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Japon uzman: İstanbul'da yumuşak zeminli bölgelerde daha fazla hasar oluşabilir

Japon yüksek inşaat mühendisi ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul'da olası bir Marmara depreminde yumuşak zeminli bölgelerin daha fazla hasar alabileceğini belirtti. Moriwaki, bir seminerde yaptığı açıklamada, özellikle Eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece gibi bölgelerin öncelikli olarak güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Japon uzman: İstanbul\'da yumuşak zeminli bölgelerde daha fazla hasar oluşabilir
13.12.2023 - 20:39,
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Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depreminde İstanbul'daki bazı bölgelerin yumuşak zemin sebebiyle daha fazla hasar alabileceğini bildirdi.

Moriwaki, kentteki bir otelde, özel bir firma tarafından düzenlenen "Depreme Karşı Bilinçlendirme ve Farkındalık" konulu seminerde iş insanlarıyla bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Moriwaki, İstanbul'da yaşanabilecek bir depreme hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Şiddetli depremlerde yumuşak zeminli alanların daha çok etkilendiğini dile getiren Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece'de zemin çok yumuşak. Öncelikle yumuşak zeminli alanları yapmak lazım. Sert zeminin yeri ise Boğaz'ın iki tarafında. Deprem, sert zeminde hızlı gidiyor ve fazla dalga vurmuyor ama yumuşaksa deprem yavaş gidiyor ve dalga çok vuruyor. 1999'daki Gölcük depreminde İstanbul'da fazla sıkıntı yoktu ama Avcılar'da binalar çöktü. Çünkü oranın zemini çok yumuşak." diye konuştu.

Moriwaki, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde de çoğunlukla yumuşak zeminli bölgelerde hasar oluştuğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Japon uzman: İstanbul'da yumuşak zeminli bölgelerde daha fazla hasar oluşabilir - Son Dakika
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