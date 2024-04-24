Japonya, 2026'da Antarktika Anlaşması İstişare Toplantısına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Japonya, 2026'da Antarktika Anlaşması İstişare Toplantısına ev sahipliği yapacak

Japonya, 2026\'da Antarktika Anlaşması İstişare Toplantısına ev sahipliği yapacak

Japonya hükümeti, 2026 yılında düzenlenecek olan 48. Antarktika Anlaşması İstişare Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, toplantının Hiroşima'da gerçekleştirileceğini ve bu kentin anlaşmanın ruhunu temsil ettiğini belirtti. Japonya, Antarktika'nın barışçıl kullanımını teşvik etmek ve uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla önemli bir rol oynadığını vurguladı. Bu yıl Hindistan'da düzenlenecek olan ATCM toplantısının ardından, 2026'da Hiroşima'da gerçekleştirilecek toplantıda ilgili bakanlıklar ve Hiroşima kenti ile yakın işbirliği içinde çalışılacak.

24.04.2024 07:08
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Japonya hükümeti, 2026 yılında 48. Antarktika Anlaşması İstişare Toplantısına (ATCM), Hiroşima'da ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, açıklamasında, ülkesinin, 48. Antarktika Anlaşması İstişare Toplantısına ev sahipliği yapacağını aktardı.

Kamikava, toplantının, daha önce G7 Liderler Zirvesi'nin de düzenlendiği güneybatıdaki Hiroşima kentinde, Mayıs 2026'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Anlaşmanın temel ilkelerinin Antarktika bölgesinin barışçıl kullanımını vurguladığını kaydeden Japon Bakan, "atom bombası mağduru" Hiroşima'nın "anlaşmanın ruhunu temsil etmeye uygun" olduğunu belirtti.

Japon Bakan, kıtanın uluslararası işbirliğini teşvik etmek için önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Japonya en son 1994 yılında, batıdaki Kyoto kentinde ATCM toplantısına ev sahipliği yapmıştı.

Buna göre Japon hükümeti, 2026'daki toplantı kapsamında, ilgili bakanlıklar ve Hiroşima kenti ile yakın işbirliği doğrultusunda, Antarktika kapsamlı uluslararası işbirliğini geliştirmeyi hedefleyecek

2021'de Paris, 2022'de Berlin, 2023'te Helsinki'de düzenlenen ATCM toplantısı bu yıl mayıs ayında Hindistan'ın Kochi bölgesinde düzenlenecek.

Yıllık düzenlenen ATCM'de katılımcı hükümetler, bilimsel araştırmalar kapsamında Antarktika bölgesinin, barışçıl kullanımı, buradaki biyolojik kaynakların korunması süreçlerini ele alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya, 2026'da Antarktika Anlaşması İstişare Toplantısına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya, 2026'da Antarktika Anlaşması İstişare Toplantısına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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