Japonya, ABD'den Tarife Endişesi

24.02.2026 12:22
Japonya, Trump'ın var olan ticaret anlaşmasına göre haklarını korumak istiyor.

Japonya Ticaret Bakanı Akazawa Ryosei'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalatta tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını açıklamasının ardından, ülkesinin geçen yıl yapılan ticaret anlaşmasındaki haklarının korunmasını talep ettiği bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Akazawa dün ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile telefon görüşmesi yaptı.

Akazawa, ABD'li mevkidaşı Lutnick'e ülkesinin geçen yıl yapılan ticaret anlaşmasındaki haklarının korunmasını talep etti.

Japonya'nın en üst düzey gümrük müzakerecisi olarak ABD ile ticaret anlaşmasının sağlanmasında rol oynayan Akazawa ayrıca, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında yeni tarifelerin ek yük getirmesi halinde bazı ürünlerde ilave gümrük yükü oluşabileceğine işaret etti.

Akazawa, 2025'teki ticaret anlaşması uyarınca 500 milyar dolarlık yatırım yapılması ve Japonya'nın otomobil, kamyonet, pirinç ile diğer bazı tarım ürünleri dahil olmak üzere Amerikan ürünlerine pazarını açması gibi henüz tam olarak gerçekleşmeyen maddelerin "samimi ve hızlı şekilde" hayata geçirilmesi konusunda karşılıklı taahhütte bulunduğunu kaydetti.

ABD, Japonya ile geçen yıl yapılan ticaret anlaşması kapsamında, Tokyo'nun 550 milyar dolarlık yatırım paketi karşılığında Japon mallarına yönelik tarifelerde indirime gitmeyi kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın ülkesine yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirmişti.

ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Söz konusu karar üzerine ABD Başkanı Trump, aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı.

Trump, 21 Şubat'ta ise ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Son Dakika

