Japonya, ABD'nin DSÖ'den Çekilmesini Kaygıyla Karşılıyor

Güncel

TOKYO, 1 Şubat (Xinhua) -- Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilme kararını endişeyle karşıladıklarını söyledi.

Jiji Press'in bildirdiğine göre İşiba, cuma günü parlamento bütçe komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, "ABD, küresel sağlık alanında kritik rol oynuyor. Japonya'nın bakış açısına göre bu rolü zayıflatacak gelişmelerden memnuniyet duymuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump görevdeki ilk günü olan 20 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle DSÖ'den çekildiklerini duyurmuştu.