Japonya, ABD'nin Gümrük Vergisine Karşı Müzakerelere Devam Ediyor - Son Dakika
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Japonya, ABD'nin Gümrük Vergisine Karşı Müzakerelere Devam Ediyor

Başbakan İşiba, ABD'nin otomobil ithalatına uygulayacağı gümrük vergisinin Japon ekonomisini etkileyeceğini belirtti.

28.03.2025 16:16
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Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasının ülke ekonomisinde "son derece büyük etki" yaratacağını belirtti.

Kyodo News'in haberine göre, Başbakan İşiba, parlamento oturumunda ABD hükümetinin otomobil ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi getirme planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu gümrük vergisinin uygulanmasının Japonya ekonomisinde "son derece büyük etki" yaratacağını vurgulayan İşiba, "ABD'nin bunun kendilerine fayda getirmeyeceğini anlamasını sağlamak için en etkili yolları düşüneceğiz." dedi.

İşiba, bu kapsamda Washington yönetimiyle müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmuştu.

Japonya, ABD'nin tarifelerinden muafiyet istiyor

Başbakan İşiba, 8 Şubat'ta Trump'la görüştükten sonra yaptığı açıklamada, tarifelere ilişkin, "Japon ekonomisi üzerindeki olası etkileri yakından izlerken muafiyet için ABD'de lobi yapmak da dahil, gerekli önlemleri alacağız." ifadesini kullanmıştı.

Japonya hükümeti, Trump'ın tarife hamlesi kapsamında çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan yüzde 25 ek gümrük vergisinden muaf tutulması için talepte bulunmuştu.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Muto Yoji de Washington'da aralarında ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Trump'ın Ticaret Temsilcisi seçtiği Jamieson Greer'ın da bulunduğu yetkililerle bu konuda görüştüklerini ancak tarifelerden muafiyet konusunda anlaşmaya varılamadığını açıklamıştı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, dün Başbakan İşiba'nın ilgili bakanlara bu konuda çalışmaları talimatını verdiğini belirterek, "(ABD hükümetine) Japonya'nın bu tedbirden muaf tutulması çağrısı yaptık." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya, ABD'nin Gümrük Vergisine Karşı Müzakerelere Devam Ediyor - Son Dakika

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