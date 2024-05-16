Japonya, ABD Senatörü Lindsey Graham\'ın Hiroşima ve Nagazaki\'ye atıfta bulunmasına tepki gösterdi

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Japonya, ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın, ülkesinin İsrail'e silah desteğini sürdürmesi çağrısında, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarına atıfta bulunmasına tepki gösterdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, yaptığı açıklamada, Graham'ın hafta sonu ülkesinin, İsrail'e silah sağlama gerekliliğine yönelik benzetmesini "kabul edilemez" bulduğunu bildirdi.

Bakan Kamikava, "Ortadoğu'daki mevcut durum göz önüne alındığında, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarını örnek alan bir tartışmanın gündeme getirilmesi kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Graham'in değerlendirmesini "insanlık ruhuyla bağdaşmayan ve oldukça talihsiz" şeklinde niteleyen Japon Bakan, Hiroşima ve Nagazaki "felaketlerinin asla tekrarlanmaması gerektiğini" vurguladı ve ülkesinin, nükleer silahların "yıkıcı gerçekliğinin doğru bir şekilde anlaşılmasını teşvik etmeyi" hedeflediğini söyledi.

Atom bombasıyla "savaşı sonlandırma" değerlendirmesi

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuşmuştu.

"İkinci Dünya Savaşında, Hiroşima ve Nagazaki'ye bomba atarak savaşı sonlandırmaya karar verdik. Bu doğru bir karardı." diye konuşan Graham, "İsrail, Yahudi bir devlet olarak ayakta kalabilmen için gereken her şeyi yapmaya hakkın var." ifadelerini kullanmıştı.

Graham, "Kaybetme lüksü olmayan bu savaşı sonlandırmak için İsrail'e ihtiyaç duyduğu bombaları sağlayın, ayrıca zayiatı en aza indirmek için onlarla çalışın." demişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.