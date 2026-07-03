Japonya'nın güneyindeki Miyako Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Okinawa'ya bağlı Miyako Adası'nın kuzeydoğusunda 136 kilometre açıktaki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.
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