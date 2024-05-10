Japonya, anti-dron kapasitesini güçlendirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya, anti-dron kapasitesini güçlendirecek

Japonya, anti-dron kapasitesini güçlendirecek

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, askeri limanda Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) gemisinin, bir dron tarafından çekildiği tahmin edilen görüntüleriyle ilgili olarak, anti-dron kapasitesini güçlendireceklerini bildirdi. Bakan Kihara, üs etrafında anti-dron kapasitelerinin güçlendirileceğini söyledi. Japonya'da yasalar dronların, önemli tesislerin ve çevrelerindeki alanların üzerinde yetkililerin izni olmadan uçmasını yasaklıyor.

10.05.2024 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, askeri limanda Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) gemisinin, bir dron tarafından çekildiği tahmin edilen görüntüleriyle ilgili olarak, anti-dron kapasitesini güçlendireceklerini bildirdi.

Bakan Kihara, başkent Tokyo'nun güneyindeki Yokosuka üssünde demirli MSDF'ye ait Izumo destroyerinin dron tarafından izinsiz olarak çekildiği tahmin edilen ve güvertesinin yukarıdan net bir şekilde görüldüğü görüntülere değindi.

Kihara "Konuyu ciddiye alıyoruz. İnsansız hava araçlarının tespit edilmesinin zorlaşması olasılığı nedeniyle üssün tam kapsamlı güvenliğini sağlayacağız." dedi.

Bakan Kihara, üs etrafında anti-dron kapasitelerinin güçlendirileceğini söyledi.

Bu arada Japonya Savunma Bakanlığından da konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan videonun, askeri gemi üzerinde izinsiz uçan bir dron tarafından çekilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Açıklamada, gemi numarasının güvertede görünme şeklinde, askeri ekipman düzeninde, gölge ve dalgaların hareketinde "yapmacık hiçbir kısmın olmaması nedeniyle görüntülerin "sahte" olmadığında karar kılındığı belirtildi.

"Dikkat çekmek" için Çin sosyal medyasında paylaşmış

Dronun sahibi olduğunu bildiren kişi, Japon resmi Kyodo ajansına verdiği çevrim içi röportajda, cihazı kullanırken yakalanmadığını dile getirdi.

Söz konusu kişi, görüntülerin çekim zamanını ve dronun kalkış ile iniş yerini açıklamadı.

İsmi açıklanmayan kişi, kamuoyunda bir süredir söz konusu "görüntülerin yapay zeka ürünü olabileceği" ihtimaline karşı çıkarak sosyal medyaya gönderilen tüm görüntüleri kendisinin çektiğini belirtti.

Çekim sonrası Japonya'dan ayrıldığını ve şu an Çin'de olduğunu söyleyen kişi, eylemin yasa dışı olduğunun bilincinde olduğunu kabul ederek, "oldukça riskli" şeklinde nitelediği eylemi tekrarlamayacağını vurguladı.

Dronun sahibi, Japon gemisinin görüntülerini "dikkat çekmek" için Çin sosyal medyasında paylaşmasına yönelik ise "Uluslararası çatışmayı kışkırtma niyetim yok. Sadece eğlence için yaptım" ifadesini kullandı.

Mart ayında Çin'de yayımlanmıştı

Video, mart ayında önce Çin'de "bilibili" video paylaşım sitesinde, daha sonra ise X platformunda yayımlanmıştı.

Uzun bir süre "sahte" olarak nitelendirilen videonun, yapay zeka tarafından üretilmiş olabileceği bildirilmişti.

Japonya'da yasalar dronların, önemli tesislerin ve çevrelerindeki alanların üzerinde yetkililerin izni olmadan uçmasını yasaklıyor.

Uçuş yasağına tabi tesisler arasında İmparatorluk Sarayı, Başbakanlık ofisi, Meclis binası, yabancı diplomatik misyonlar, havaalanları, nükleer enerji santralleri ve savunma tesisleri yer alıyor.

Kaynak: AA

Deniz Öz, Japonya, Japon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, anti-dron kapasitesini güçlendirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:39 Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi
19:55 İsrailli temsilci, BM’nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi İsrailli temsilci, BM'nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi
19:09 Rus ordusu Ukrayna’nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başlattı Rus ordusu Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başlattı
18:47 Özgür Özel’den “Normalleşme“ çıkışı: Sonuç alamazsak meydanlar bizimdir Özgür Özel'den "Normalleşme" çıkışı: Sonuç alamazsak meydanlar bizimdir
17:30 Okulu basan veli müdüre saldırdı Dehşet anları kamerada Okulu basan veli müdüre saldırdı! Dehşet anları kamerada
21:35 Adım adım Real Madrid’e Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain’e veda etti Adım adım Real Madrid'e! Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e veda etti
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
20:03 Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
19:35 Arjantin’de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı Arjantin'de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 22:12:30. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya, anti-dron kapasitesini güçlendirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement