Japonya Başbakanı Deep Purple'ı Ağırladı

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, uzun süredir hayranı olduğu ünlü İngiliz rock grubu Deep Purple'ı ağırladı.

Hard rock ile heavy metal müziğe ilgi duyduğu ve üniversite yıllarında bateri çaldığı bilinen Takaiçi, başkent Tokyo'daki Başbakanlık Ofisi'nde ünlü rock grubu Deep Purple üyelerini misafir etti.

Takaiçi, misafir odasına yürüdüğü sırada gülümseyerek, "Japonya'ya hoş geldiniz. Deep Purple'ın burada olduğuna inanamıyorum. Deep Purple'a her zaman hayranlık duymuşumdur." ifadelerini kullandı.

50 yılı aşkın süredir Deep Purple hayranı olduğunu belirten Takaiçi, ilkokuldayken grubun "Highway Star" ve "Smoke on the Water" gibi hit şarkılarının yer aldığı 1972 tarihli "Machine Head" albümünü dinlediğini anlattı.

Takaiçi, ortaokulda ise bir Deep Purple cover grubunda org çaldığını, üniversite öğrencisiyken ise bateriye geçtiğini belirterek, esprili şekilde eşiyle tartıştığında "Burn" parçasını çaldığını söyledi.

Ayrıca Takaiçi, grubun bateristi Ian Paice'e Japon markası TAMA'nın bateri çubuklarını hediye etti. Bunun üzerine Paice, "Siz de bateristsiniz, biz arkadaşız." yanıtını verdi.

Etkileyici müzikler ortaya koydukları için grup üyelerine saygı duyduğunu vurgulayan Takaiçi, ekibin cumartesi günü Tokyo'da başlayacak turnelerinin başarılı geçmesini diledi.