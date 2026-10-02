Japonya Başbakanı Takaiçi, ABD-İran savaşını Al Sani ile Tokyo'da görüştü

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD- İran savaşını ele aldıkları bir görüşme yaptı.

Takaiçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tokyo'da bulunan Al Sani ile bir araya geldiklerini belirtti.

ABD ile İran arasındaki savaşa değinilen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele aldıklarını aktaran Takaiçi, "İran ve çevresinde devam eden askeri gerginlikler ve kurallara dayalı deniz düzeninde yaşanan ciddi aksaklıklar konusunda derin endişelerimi dile getirdim." ifadesini kullandı.

Katar'ın arabuluculuk rolüne derin saygı duyduklarını kaydeden Takaiçi, durumun bir an önce istikrara kavuşturulması için Katar ile işbirliği içinde olacaklarının altını çizdi.

Takaiçi, görüşmede ABD ile İran arasındaki müzakerelerin mevcut durumunu da ele aldıklarını belirterek "Japonya şu anda Katar dahil Körfez ülkelerinin ekonomik ve enerji alanındaki dayanıklılığını artırmayı amaçlayan kapsamlı bir işbirliği planı hazırlamaktadır." ifadesine yer verdi.