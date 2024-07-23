Japonya, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden 4 İsrailliye yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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Japonya, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden 4 İsrailliye yaptırım uygulayacak

Japonya hükümeti, Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarına karışan 4 İsrailliye yaptırım uygulayacağını duyurdu. Yaptırımlar arasında mal varlıklarının dondurulması da bulunuyor. Japonya, İsraillilerin Filistin topraklarını gasbetmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve iki devletli çözüme zarar verdiğini belirtti. Yaptırımların tam olarak uygulanması ve gaspların durdurulması için uluslararası camia ile işbirliği yapılacağı ifade edildi.

23.07.2024 13:07
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Japonya'nın Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden 4 İsrailliye yaptırım uygulayacağı bildirildi.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya hükümetince Batı Şeria'da yaşayanlara yönelik şiddet olaylarına karışan 4 İsrailliye yaptırım uygulanacağı açıklandı.

Söz konusu eylemlerin insanlık dışı olduğu ve izin verilemeyeceği belirtilen açıklamada, 4 İsraillinin mal varlıklarının dondurulmasını da içeren yaptırımların onaylandığı ifade edildi.

Kabine toplantısı sonrası basına konuşan Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, İsraillilerin Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbetmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve iki devletli çözüme zarar verdiğini aktardı.

Hayaşi, İsraillilerin Filistin topraklarını gasbetmesinin arttığına dikkati çekerek, Japonya'nın yaptırımların tam olarak uygulanması ve gaspların durdurulması için uluslararası camia ile işbirliği içerisinde olacağını kaydetti.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 6 Filistinli öldü, 89 bin 818 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin saldırılarında 578 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden 4 İsrailliye yaptırım uygulayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden 4 İsrailliye yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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