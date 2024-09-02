Japonya, Çin'in kara sularına giren gemiyi protesto etti

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Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Çin'e ait bir geminin Japonya kara sularına girmesini bir kez daha protesto ettiklerini ve "hava sahası ile kara sularında meydana gelen ihlallerin" ardından Çin ordusunun hareketlerini yakından takip edeceklerini bildirdi.

Japonya'nın kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Hayaşi düzenlediği basın toplantısında, bir Çin araştırma gemisinin Japonya'nın Kagoşima bölgesi yakınlarındaki kara sularına girmesine ilişkin açıklamalarda bulundu

Olay sonrası diplomatik kanallar aracılığıyla Pekin yönetimine tepkilerini ilettiklerini belirten Hayaşi, "hava sahası ile kara sularında meydana gelen ihlallerin" ardından Çin ordusunun adımlarını yakından takip edeceklerini kaydetti.

Japonya, Çin'e ait bir geminin 31 Ağustos'ta kara sularına girdiğini bildirmişti. Dışişleri Bakanlığından aynı gün yapılan açıklamada da Çin'in Tokyo Büyükelçiliğine olaya ilişkin "protesto ve güçlü endişelerinin iletildiği" aktarılmıştı.

Tokyo hükümeti, ilk kez bir Çin askeri uçağının, hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu

Japonya Savunma Bakanlığından 26 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiği bildirilmişti.

Açıklamada, Japon savaş uçaklarının karşılık vermek üzere harekete geçtiği ancak Çin uçağının o sırada hava sahasını terk ettiği kaydedilmişti. Tokyo hükümetinden yapılan açıklamada da ilk kez bir Çin askeri uçağının Japonya hava sahasını ihlal ettiği duyurulmuştu.