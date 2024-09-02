Japonya, Çin'in kara sularına giren gemiyi protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya, Çin'in kara sularına giren gemiyi protesto etti

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Çin'e ait bir geminin Japonya kara sularına girmesini bir kez daha protesto ettiklerini ve Çin ordusunun hareketlerini yakından takip edeceklerini bildirdi.

02.09.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Çin'e ait bir geminin Japonya kara sularına girmesini bir kez daha protesto ettiklerini ve "hava sahası ile kara sularında meydana gelen ihlallerin" ardından Çin ordusunun hareketlerini yakından takip edeceklerini bildirdi.

Japonya'nın kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Hayaşi düzenlediği basın toplantısında, bir Çin araştırma gemisinin Japonya'nın Kagoşima bölgesi yakınlarındaki kara sularına girmesine ilişkin açıklamalarda bulundu

Olay sonrası diplomatik kanallar aracılığıyla Pekin yönetimine tepkilerini ilettiklerini belirten Hayaşi, "hava sahası ile kara sularında meydana gelen ihlallerin" ardından Çin ordusunun adımlarını yakından takip edeceklerini kaydetti.

Japonya, Çin'e ait bir geminin 31 Ağustos'ta kara sularına girdiğini bildirmişti. Dışişleri Bakanlığından aynı gün yapılan açıklamada da Çin'in Tokyo Büyükelçiliğine olaya ilişkin "protesto ve güçlü endişelerinin iletildiği" aktarılmıştı.

Tokyo hükümeti, ilk kez bir Çin askeri uçağının, hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu

Japonya Savunma Bakanlığından 26 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiği bildirilmişti.

Açıklamada, Japon savaş uçaklarının karşılık vermek üzere harekete geçtiği ancak Çin uçağının o sırada hava sahasını terk ettiği kaydedilmişti. Tokyo hükümetinden yapılan açıklamada da ilk kez bir Çin askeri uçağının Japonya hava sahasını ihlal ettiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Japonya, Kabine, Dünya, Japon, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, Çin'in kara sularına giren gemiyi protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
23:16 Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir ilk Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı
22:44 Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 14:51:22. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya, Çin'in kara sularına giren gemiyi protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement