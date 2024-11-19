Japonya, Çin Uçağının Hava Sahası İhlalini Kabul Etti

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Japonya hükümeti, Çin'e ait askeri bir uçağın ağustosta "kasıtsız şekilde" Japon hava sahasını ihlal ettiğini kabul ettiğini bildirdi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre Japonya, ağustostaki hava sahası ihlaline yönelik Çin'den aldığı bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre Çin, Y-9 uçağının hava sahasına "hava akışı tıkanıklığı nedeniyle geçici önlem alınması esnasında mücbir sebep kaynaklı kısa süreli" girdiğini doğruladı.

"Türbülans kaynaklı" olduğu kaydedilen ihlale yönelik, "Teknik bir sorundu ve hava sahasına girme niyeti taşınmadı." ifadesi kullanıldı.

Y-9'un kaçınma manevrası yaparken "kasıtsız şekilde" hava sahasını ihlal ettiği ve benzer olayların tekrarına karşı gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

Olay

Japonya Savunma Bakanlığının ağustostaki açıklamasına göre, Çin ordusunun Y-9 casus uçağı, 26 Ağustos'ta yerel saatle 11.29'da Japon hava sahasına girmişti.

Güneybatıdaki Nagazaki eyaletine yakın Danjo Adaları açıklarında yaklaşık 2 dakikalık hava sahası ihlaline Japon hükümeti sert tepki göstermişti.

Japon savaş uçaklarının karşılık vermek üzere harekete geçtiği ancak Çin uçağının o sırada Japon hava sahasını terk ettiği kaydedilmişti.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Çin'i, meydana gelen olay sonrası "son derece ciddi şekilde" protesto ettiklerini bildirmişti.

Dönemin Savunma Bakanı Kihara Minoru, ihlali, Japonya'nın egemenliği ve güvenliğine karşı yapılmış "kabul edilemez" bir eylem olarak nitelemişti.

Çin yönetimi olayı araştıracağını taahhüt etmişti.