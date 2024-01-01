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Japonya'da 7.6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Japonya'da 7.6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapıldı. Depremin etkisi başkent Tokyo ve çevresinde de hissedildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, tsunami dalgalarının 5 metreyi aşabileceği uyarısında bulundu ve kıyı bölgelerinde yaşayanlara yüksek bölgelere ve binaların üst katlarına sığınmaları çağrısında bulundu. Depremin ardından artçı sarsıntılar da meydana geldi.

Japonya\'da 7.6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
01.01.2024 - 23:02,
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- Japonya 7.6 büyüklüğünde deprem: "Tsunami uyarısı yapıldı"

TOKYO - Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya 7.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın verilerine göre sarsıntı yerel saatle 16.10'da Ishikawa eyaletinde meydana geldi. Niigata, Toyama, Fukui, Nagano ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapıldı.

Tsunaminin boyu 5 metreyi aşan dalgalara neden olabileceğini açıklayan JMA, kıyı bölgelerde yaşayan sakinlere yüksek bölgelere ve binaların üst katlarına sığınma çağrısı yaptı.

Depremin ardından, büyüklükleri 4.3 ve 5.2 arası değişen 8 artçı sarsıntı meydana geldi.

Kaynak: İHA
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