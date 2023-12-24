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Japonya'da aşırı solcu aktivist 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Japonya'da aşırı solcu aktivist 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Japonya'da aşırı solcu 'Çuukakuha' grubu aktivisti Masaaki Osaka, 1971'deki ayaklanmada polis öldürmek dahil çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Osaka, ayaklanmaya katıldığını kabul etti ancak polis memurunun ölümüne yol açtığı iddialarını reddetti. Hakim heyeti, bir polisi öldürdüğü, 3 polisi yaraladığı ve bir karakolu kundakladığı gerekçesiyle Masaaki'yi 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Japonya\'da aşırı solcu aktivist 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
24.12.2023 - 08:03,
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Japonya'da aşırı solcu "Çuukakuha" grubu aktivisti Masaaki Osaka, 1971'deki ayaklanmada polis öldürmek dahil çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tokyo Bölge Mahkemesinde, başkentin Şibuya bölgesinde 1971 yılında aşırı solcu "Çuukakuha" grubunun çıkardığı ayaklanmada bir polis memurunun öldürülmesine ilişkin davanın duruşması yapıldı.

Aşırı solcu "Çuukakuha" aktivisti Masaaki, 1971'deki ayaklanmaya katıldığını kabul etti ancak polis memurunun ölümüne yol açtığı iddialarını reddetti.

Duruşma savcısı, verdiği mütalaada 74 yaşındaki Osaka'nın müebbet hapis cezasıza çarptırılmasını talep etti.

Hakim heyeti, bir polisi öldürdüğü, 3 polisi yaraladığı ve bir karakolu kundakladığı gerekçesiyle Masaaki'yi 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Çelik borular ve molotofkokteylleriyle düzenlenen ölümcül saldırıların "zalim ve alçakça" olduğu kaydedilen kararda, Osaka'nın "kaçak statüde" geçirdiği yıllar sebebiyle "sert eleştirilerden kaçınamayacağı" belirtildi.

Şibuya bölgesinde 14 Kasım 1971'deki ayaklanma, güneybatıdaki Okinawa adasının Japonya'ya geri iadesini kapsayan Japonya-ABD arası anlaşmanın onaylanmasına karşı düzenlenmişti.

Ayaklanma sonra 45 yıla yakın kaçak yaşayan aşırı solcu aktivist Masaaki, 2017 yılında tutuklanmıştı

Kaynak: AA
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