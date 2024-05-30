Japonya\'da çığ felaketinde öğretmenlere hapis cezası

Güncel

Japonya'da mahkeme, 2017'de 7'si öğrenci 8 kişinin öldüğü çığ düşmesinde "güvenlik tedbirlerini" almadığı gerekçesiyle suçlanan lise öğretmenlerini hapis cezasına çarptırdı.

Utsunomiya Bölge Mahkemesinde, 2017'de Tokyo'nun kuzeyindeki kayak merkezinde verilen dağcılık dersinde düşen çığda 8 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın duruşması görüldü.

Organizatör öğretmenler Inose Şuiçi (57), Sugamata Hisao (55) ve Watanabe Hironori'nin (61) sanık olduğu duruşmada, ders günü "hava tahminine göre alınan güvenlik tedbirleri" sorgulandı.

Savcılık makamı, hazırlanan iddianamede, sanıkların mevsim koşullarında dağ tırmanışı konusunda "sahip oldukları bilgi ve tecrübeye göre çığı öngörebilecekleri" gerekçesiyle 4 yıl hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Sanıkların avukatı ise öğretmenlerin dağcılık dersine yönelik gerekli bilgileri topladıklarını ve güvenli bir alan oluşturduklarını ancak "çığın öngörülemeyeceğini" savundu.

"Çığ tehlikesini öngörmek mümkün"

Mahkeme kararında kaza günü bölgede "en az 30 santimetre taze karın biriktiğini" göz önünde bulundurmayan 3 öğretmen, "mesleki ihmal" gerekçesiyle 2'şer yıl hapse mahkum edildi.

Hakim Takioka Toşifumi, "Okul faaliyetlerinde güvenliğin sağlanması ihtiyacı olsa da topoğrafya ve yeni kar yağışı dikkate alındığında çığ tehlikesini öngörmek tamamen mümkündü." dedi.

Sanıkların "temkinli olmadıklarını ve yürüme egzersizini özensiz bir şekilde gerçekleştirdiklerini" belirten Takioka, hapis cezalarını ertelemedi.

Başkentin kuzeyinde Toçigi eyaletinin Nasu bölgesindeki Chausu Dağı'ndaki kayak merkezinde 27 Mart 2017'de verilen dağcılık dersinde düşen çığda 7 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetmişti.