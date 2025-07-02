Japonya'da Çocuk İstismarı Rekor Zirveye Ulaştı

Japonya'da 2024 yılında şimdiye kadarki en yüksek sayıda çocuk istismarı vakası belirlendi, emniyet güçleri 2 bin 649 vakaya müdahale etti.

Nippon.com'un haberine göre, Japonya Ulusal Polis Teşkilatı, 2024'te şimdiye kadarki en yüksek sayıda çocuk istismarı vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, polisin 2 bin 649 çocuk istismarı vakasına müdahale ettiği belirtilerek, bu sayının 2023'e kıyasla yaklaşık yüzde 11'lik bir artışa denk geldiği ve şu ana kadarki yıllık en yüksek rakam olduğu bildirildi.

Vakaların 2 bin 136'sının fiziksel, 431'inin cinsel, 54'ünün psikolojik istismar, 28'inin ise ihmal olarak kayda geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Polisin 2024'te 32 çocuk cinayeti vakasını incelediğinin belirtildiği açıklamada, polise bildirilen toplam çocuk istismarı mağduru sayısının 2024'te 2 bin 700'e ulaştığı ve bunun, bir önceki yıla göre yüzde 11'lik artışa tekabül ettiği aktarıldı.

Açıklamada, 2024'te çocuk rehberlik merkezlerinin 122 bin 378 şüpheli istismar bildirimi yaptığı kaydedildi.