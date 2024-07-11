Japonya'da Denize Giren Çinli Kadın 80 Kilometre Sürüklendikten Sonra Kurtarıldı - Son Dakika
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Japonya'da Denize Giren Çinli Kadın 80 Kilometre Sürüklendikten Sonra Kurtarıldı

Japonya'nın Şizuoka eyaletinde denize giren Çinli kadın, sahilden 80 kilometre boyunca sürüklenerek Tokyo'nun doğusunda kurtarıldı. Sahil güvenlik ekipleri ve nakliye gemisi mürettebatının yardımıyla bulunan kadın, uzun süre susuz kalmış olsa da bilinci açıktı. Hastaneye kaldırılan kadın, yüzmeye başladıktan kısa bir süre sonra sürüklendiğini ve geri dönemediğini belirtti.

11.07.2024 07:35
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Japonya'da denize girdiği sahilden 80 kilometre boyunca sürüklenen Çinli kadın, 36 saat sonra Tokyo'nun doğusunda kurtarıldı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Şizuoka eyaletinin Şimoda kentindeki "Şirahama Ohama" sahilinde arkadaşıyla yüzen Çinli kadın kayboldu.

Alınan ihbar sonrası bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, helikopter yardımıyla Çinli kadını 36 saat boyunca aradı.

Kadın, bölgede seyreden bir nakliye gemisi mürettebatının saptadığı radyo sinyali vasıtasıyla, Çiba eyaletine bağlı Boso Yarımadası açıklarında tespit edildi.

Yüzme simidi içinde bulunan ve sahil güvenlik helikopteriyle kurtarılan kadının, ilk teşhisinde bilincinin açık olduğu ve uzun süre susuz kaldığı bildirildi.

Helikopterle denizden çıkarılan kadın, acil müdahale görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası kıyı kenti Yokohama'da hastaneye kaldırıldı.

21 yaşındaki Çinli kadın, yetkililere açıklamasında, yüzmeye başladıktan yaklaşık 30 dakika sonra sürüklendiğini fark ettiğini ve plaja geri dönmeyi başaramadığını söyledi.

Kadının, denize girdiği "Şirahama Ohama" sahilinden 80 kilometre mesafedeki, Tokyo'nun doğusundaki Boso Yarımadası açıklarına kadar sürüklendiği saptandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Japonya'da Denize Giren Çinli Kadın 80 Kilometre Sürüklendikten Sonra Kurtarıldı - Son Dakika
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