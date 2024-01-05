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Japonya'da Deprem Sonucu Ölü Sayısı 94'e Yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da Deprem Sonucu Ölü Sayısı 94'e Yükseldi

Japonya'nın iç kesimindeki İshikawa eyaletinde meydana gelen depremler sonucunda ölü sayısı 94'e yükseldi. Kayıp sayısı ise 200'ü aştı. Arama ve kurtarma çalışmalarının yoğunlaşmasıyla yıkımın boyutlarının artmasından endişe ediliyor. Depremden en fazla etkilenen Wajima kentinde çöken binalarda 40'tan fazla kişi mahsur kaldı. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, polis ve itfaiye birimleriyle işbirliği yaparak kayıp kişilerin aranması ve güvenliklerinin teyit edilmesi çalışmalarını hızlandırdı. Altyapısı hasar gören bölgede elektrik ve su kesintileri yaşanıyor, temel ihtiyaç malzemelerinin teslimi zorlaşıyor.

Japonya\'da Deprem Sonucu Ölü Sayısı 94\'e Yükseldi
05.01.2024 - 16:19,  Güncelleme: 16:20
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ÇEKİM TARİHİ: 4 Ocak 2024

1. Japonya'nın iç kesimindeki İshikawa eyaletinin Wajima kentindeki enkazdan çeşitli görüntüler (4 Ocak 2024'te çekildi)

2. Yağmurlu gecede kurtarma güçlerinin çeşitli görüntüleri (3 Ocak 2024'te çekildi)

3. Enkazda arama yapan kurtarma güçlerinin çeşitli görüntüleri (4 Ocak 2024'te çekildi)

4. İshikawa eyaletinin Wajima kentindeki enkazdan çeşitli görüntüler (4 Ocak 2024'te çekildi)

5. İshikawa eyaletinin Wajima kentindeki geçici bir sığınakta dinlenen insanların fotoğrafları (3 Ocak 2024'te çekildi)

Japonya'nın iç kesimindeki İshikawa eyaletinde meydana gelen ve eyalette ve çevre bölgelerde yıkıma yol açan bir dizi depremin üzerinden geçen dört günde ölü sayısı 94'e yükselirken, kayıp sayısı 200'ü aştı. Arama ve kurtarma çalışmalarının yoğunlaşmasıyla yıkımın boyutlarının artmasından endişe ediliyor.

Japonya'nın ulusal haber ajansı Kyodo, eyalet yetkililerine dayandırdığı Cuma günkü haberinde, İshikawa'da 242 kişi için kayıp bildirimi yapıldığını kaydetti. Yerel saatle saat 14.00 itibariyle kayıp sayısı 222 olarak güncellendi.

Depremden en fazla etkilenen kıyı kenti Wajima'da depremin ardından çöken binalarda 40'in üzerinde kişi mahsur kaldı. Yaklaşık 4.600 kişiyle müdahale eden Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin çalışmalarını artırarak kayıp kişilerin aranması ve güvenliklerinin teyit edilmesi çalışmalarını hızlandırmak üzere polis ve itfaiye birimleriyle işbirliği yapıyor.

Kyodo, Japonya Jeouzamsal Bilgi Kurumu'nun son tahminlerine atıfla, sarsıntılar sırasında Wajima'nın merkezinde dev bir yangının çıkması üzerine 4,5 futbol sahası büyüklüğünde yaklaşık 48.000 metrekare alanın yok olduğunu bildirdi.

Toprak kaymaları yüzünden kapanan yollar, 10'un üzerinde bölgeye temel ihtiyaç malzemelerin teslimini zorlaştırıyor. Öte yandan eyalette münferit noktalarda 700'den fazla kişi mahsur kalmış durumda.

Altyapısı ağır hasar alan bölgede yaklaşık 30.000 eve elektrik verilemiyor ve 13 kentteki 80.000 evde su kesintileri yaşanıyor.

Yerel medyada çıkan haberlere göre İshikawa'daki yaklaşık 370 tahliye merkezinde yaklaşık 33.000 kişi kalıyor, ancak tuvalet erişimi gibi sanitasyon konuları acilen ilgilenilmesi gereken sorunlar olarak kendini göstermiş durumda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wajima'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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